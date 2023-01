10:06:16

Um evangelista foi ameaçado por usar uma camiseta com a frase “Jesus salva” durante seu passeio em um shopping. Os seguranças ordenaram que ele retirasse a camiseta ou saísse do estabelecimento.

O caso foi registrado na cidade de Bloomington, no estado de Minnesota (EUA). Os seguranças o abordaram afirmando que as frases da camiseta que ele usava estavam “ofendendo as pessoas”.

Nas costas da camiseta havia a frase “Jesus é o único caminho”, com a palavra “coexistir” (em referência a outras religiões) riscada, de acordo com informações do portal The Christian Post.

No vídeo publicado no Facebook é possível ouvir um dos seguranças dizendo ao evangelista que “Jesus está associado à religião e está ofendendo as pessoas”.

O evangelista foi identificado como Paul Shoro, um pregador que fala sobre a mensagem da Bíblia nas ruas do estado. Ele tentou argumentar que sua camiseta não era sobre religião, dizendo que a mensagem falava de “vida eterna”, e o segurança desprezou a tentativa de diálogo, dizendo que era a mesma coisa.

“Tudo o que pedimos é que tire a camisa”, disse o segurança. “Se você quer fazer compras aqui, precisa tirar essa camisa”, insistiu, enquanto Paul Shoro tentava argumentar que não abordou ninguém e não disse sequer uma palavra sobre sua fé.

“Mais uma vez, senhor, é solicitação religiosa, não há solicitação em propriedade privada”, reiterou o segurança. Paul Shoro, então, afirmou que é um cidadão norte-americano e conhece a Constituição do país, que assegura a liberdade religiosa.

O pregador explicaria mais tarde em uma entrevista que algumas semanas antes do episódio, ele estava distribuindo folhetos e testemunhando no mesmo shopping, e os seguranças o impediram de continuar.