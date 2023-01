10:31:47 Professores de Guarulhos são selecionados para curso de aperfeiçoamento de inglês nos EUA

Os professores da rede de ensino municipal de Guarulhos Aline Silva Carneiro e Daniel Fagundes Martins são dois dos 367 bolsistas que embarcaram na última sexta-feira (20) para um intercâmbio nos Estados Unidos, onde participarão do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa (PDPI).

Até o dia 4 de março eles estarão completamente imersos no cotidiano do país e terão a oportunidade de expandir sua capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do inglês na Universidade de Ohio, localizada na cidade de Athens.

O processo seletivo do qual Aline e Daniel participaram teve início em 2019, mas ficou suspenso por conta da pandemia. Ambos passaram por exames de proficiência no idioma para conquistar a bolsa oferecida pela Capes, programa que já levou mais de 2.500 professores para fazer o curso nos EUA desde 2010.

Daniel foi selecionado para formação com foco em metodologias de ensino e espera aprender bastante sobre aspectos culturais relacionados à língua. “Essa formação é muito importante porque traz maior credibilidade e segurança ao professor.

Quando o docente possui vivências fora do Brasil, ele consegue despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, que percebem essa experiência como algo possível e se sentem mais confiantes para fazer perguntas e compartilhar suas dúvidas”.

Segundo ele, o curso vai impactar a prática nas escolas da rede municipal à medida que permite novas abordagens, técnicas, dinâmicas e estratégias sobre o modo de ensino da língua inglesa em sala de aula, algo bastante enriquecedor para a prática docente.

Compartilhar aprendizagens

No retorno ao Brasil, Aline e Daniel vão atuar como multiplicadores de conhecimento em meio aos seus pares. De acordo com Alex Viterale, secretário de Educação, a oportunidade oferecida pela Capes está alinhada às necessidades formativas dos professores da rede municipal. Uma abordagem sociocultural enriquecerá ainda mais a prática em sala de aula.

“Além de estudos práticos que serão trabalhados com professores durante os encontros formativos, a imersão experienciada por Aline e Daniel poderá ser potencializada, por exemplo, com a elaboração de projetos com educandos do ensino fundamental para que seja possível aplicar as aprendizagens adquiridas ao longo do intercâmbio”, explicou Viterale.

Emocionada e plena de alegria, Aline falou com carinho de sua trajetória na rede municipal de Guarulhos e contou que a conquista da bolsa se assemelha a ganhar um presente, depois de mais de 20 anos como educadora, dos quais os últimos dez foram dedicados ao ensino da língua inglesa nas escolas da Prefeitura de Guarulhos.

“Esse curso corrobora tudo o que sinto, toda a gratidão por ter aprendido um segundo idioma. A decisão de participar de um programa internacional nos coloca diante do comprometimento de trazer todo o conhecimento dessa experiência para nossos alunos, compartilhar com os colegas e encorajar outros profissionais a participar”.

Aline conta ainda que ela e Daniel receberam extenso material com a programação do curso, conteúdo que vai subsidiá-los tanto em seu processo formativo quanto nas necessidades diárias de organização e compreensão do contexto local.

O PDPI é desenvolvido em parceria com a embaixada americana e com a Comissão Fulbright, do governo dos EUA. A iniciativa oferece a professores de língua inglesa da rede pública a oportunidade de um curso intensivo de seis semanas em universidade nos Estados Unidos, com atividades acadêmicas e culturais.

Além de Aline e Daniel, outros dois guarulhenses foram contemplados com o curso, os professores Alice Haka e José Márcio de Lima Santos, que atuam em outras redes públicas de São Paulo.

