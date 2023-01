10:27:40

Entre os dias 20 de fevereiro e 7 de março a Prefeitura de Guarulhos estará com inscrições abertas para credenciamento e seleção de artistas interessados em apresentar propostas de formação em circo, dança e teatro para a Escola Viva de Artes Cênicas. De acordo com o edital 001/2023, publicado no Diário Oficial de 20 de janeiro, o credenciamento é destinado a todos os profissionais da área de artes cênicas, maiores de 18 anos, que comprovem aptidão ao desenvolvimento de atividades artístico-pedagógicas.

Prefeitura seleciona propostas de formação em circo, dança e teatro para a Escola Viva de Artes Cênicas

Para participar os interessados devem ler o edital e preencher o formulário para a inscrição de propostas no link https://forms.gle/Xsk2YdYnyEFQnjry7 (disponível somente na data de abertura das inscrições). A documentação apresentada para comprovação de suas atividades profissionais deve estar em conformidade com o edital.

A Escola Viva de Artes Cênicas tem como objetivo pesquisa e criação em artes cênicas, com cursos e atividades nas áreas de circo, dança e teatro que privilegiem a experimentação artística em processos colaborativos. Os cursos são abertos ao público, com inscrição prévia, durante a vigência do credenciamento.

Na primeira fase, depois de analisados por uma comissão de seleção, os projetos habilitados serão avaliados por uma comissão julgadora, responsável por observar o conteúdo, os benefícios culturais e sociais oferecidos à comunidade e a capacidade técnica de operacionalização da proposta, de acordo com critérios como clareza, inovação e viabilidade, entre outros.