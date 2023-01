Estudos Bíblicos

14:25:52

O Senhor é o meu Pastor de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor .

Fonte Biblía Sagrada

Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar

Por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice seu que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do senhor enquanto eu viver.

Destaque .

Este Salmo representa a responsabilidade de Jesus com os discípulos e com os membros da Igreja desta geração.

Jesus disse eu sou o bom pastor toda ovelha que meu pai me confiou jamais lançarei fora .

O Versículo Primeiro do Salmo 23, relata a pessoa de Jesus falando que ele é um bom pastor .

Referência Cruzada

Salmos 1:6

Isaías 40:11

Isaías 53:11

Naum 1:7

João 10:11

João 10:13

João 10:27

2 Timóteo 2:19





Pois conhecer o SENHOR é o caminho dos justos; o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição.Como bom pastor ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo; guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias.Logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito; mediante a sua sabedoria, o meu Servo, o Justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos.Eis que , o SENHOR, é bom! Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição! O SENHOR protege todos quantos nele confiam.Eu Sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz; Eu as conheço, e elas me seguem.Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: “O Senhor conhece os seus” e “Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor”.