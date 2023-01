10:13:03 Campanha da Prefeitura visa a combater o preconceito contra a hanseníase

Para combater a desinformação em relação à hanseníase, a Secretaria da Saúde de Guarulhos promove ao longo do mês a campanha Janeiro Roxo, com profissionais aptos a informar sobre a doença em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade e fazer o primeiro atendimento, mas com suporte especializado na UBS Tranquilidade e no Cemeg Pimentas-Cumbica.

Doença milenar, a hanseníase é historicamente ligada a preconceitos. No último do mês (dia 29) é comemorado o Dia Mundial contra a Hanseníase e a campanha tem por objetivo alertar a população para os principais sinais e sintomas da hanseníase e desmistificar a doença. Pacientes acometidos por ela, se realizarem o tratamento correto, podem levar uma vida normal e sem risco de transmissão.

A doença segue como importante endemia para a saúde pública no Brasil; ela é crônica e causada por uma bactéria. Suas manifestações são alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, tátil e força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos. A hanseníase pode gerar incapacidades permanentes, além de ser muito dolorosa.

O diagnóstico precoce interrompe a cadeia de transmissão e diminui o risco do surgimento das incapacidades físicas. O tempo de tratamento pode variar de seis meses, na forma mais branda da doença, a um ano, no tipo mais grave. É muito importante seguir o tratamento à risca para eliminar completamente os bacilos e alcançar a cura.