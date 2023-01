Vânia Saraiva Defendendo a Mulherada!

André Scarcelli 08:30:40

Vânia Saraiva vem chamando atenção a cada dia que passa com o clipe o jogador a canção já atingiu mais de 10 mil players nas plataformas digitais sendo muito bem recebida por seu público a maioria feminino que se identifica com a sofrência e com as letras que sempre defende as mulheres o amor e o sentimento vem fazendo um lindo trabalho há mais de 5 anos e agora em 2023 com grandes novidades e clipes

E a cantora também mostrou isso no seu novo ep também já disponível em todas as plataformas Vânia Saraiva mostra a cada dia que passa seu talento amor e dedicação na música.