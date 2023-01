Guarulhos abre inscrições para as etapas preparatórias da 9ª Conferência Municipal de Saúde

08:23:35

A partir desta quinta-feira (19) a população de Guarulhos, usuários, trabalhadores e gestores dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), como UBS, Cemegs, UPAs, PAs e hospitais, já podem se inscrever para participação nas etapas preparatórias da 9ª Conferência Municipal de Saúde. As pré-conferências serão realizadas nos dias 28 e 29 de janeiro e 4 e 5 de fevereiro, das 8h às 15h.

O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria da Saúde de Guarulhos promovem a conferência e suas etapas em caráter deliberativo e propositivo. Elas visam a acolher as demandas da população e eleger os delegados regionais que participarão da etapa municipal, a ser realizada nos dias 10 e 11 de fevereiro com o tema “Saúde é um direito de todos e um dever do Estado”, em consonância com a 17ª Conferência Nacional de Saúde.

As inscrições devem ser realizadas de acordo com a região de saúde da UBS de referência. Os munícipes que não souberem exatamente a qual região pertencem devem acessar bit.ly/EndereçosUBSGru para verificar.

O prazo para inscrições por meio dos links será até as 15h da sexta-feira que antecede o evento. Aqueles que tiverem dificuldade para fazer a inscrição online podem se dirigir até a UBS mais próxima para garantir seu registro de participação ou se inscrever até as 8h30 no dia e local do evento da sua região de saúde.

Cronograma e links de inscrição

Pré-Conferência Região de Saúde I – 28 de janeiro de 2023, das 8h às 15h

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo.

Inscrições: https://forms.gle/8yngsUmajWrscSaK7

Pré-Conferência Região de Saúde II – 29 de janeiro de 2023, das 8h às 15h

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo.

Inscrições: https://forms.gle/XXQj2R3VgMcoDGyg8

Pré-Conferência Região de Saúde III – 4 de fevereiro de 2023, das 8h às 15h

Local: CEU Bonsucesso – avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Vila Nova Bonsucesso.

Inscrições: https://forms.gle/qM6hLbgSsJc7PmWo8

Pré-Conferência Região de Saúde IV – 5 de fevereiro de 2023, das 8h às 15h

Local: Unifesp Guarulhos – estrada do Caminho Velho, 333 – Jardim Nova Cidade

Inscrições: https://forms.gle/x3c5rpnJYhZvbnTV9