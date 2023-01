08:19:20

Americanas diz que a atitude do Bradesco contra o caixa da companhia prejudica sua viabilidade

O Bradesco afirmou nesta quarta-feira que pediu que a Justiça do Rio de Janeiro só permita que a Americanas retire recursos do banco com aval prévio.

Mais cedo, o jornal O Estado de S. Paulo publicou que a petição do Bradesco à Justiça do Rio de Janeiro afirma que a Americanas “pode vir a pedir uma recuperação judicial” e que por isso o pedido do banco se faz necessário.