Por André Scarcelli 10:22:58

Vânia Saraiva chama atenção em seu novo ensaio fotográfico a cantora vem divulgando as fotos há mais de um mês e chamando atenção de muitos com seu novo material de trabalho e encantando a cada dia mais várias pessoas com seu clipe o jogador a música já está presente nas principais rádios e plataformas digitais e se você aí não ouviu ainda basta colocar Vânia Saraiva em sua plataforma favorita