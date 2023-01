17:18:04

Guarulhos passará a contar a partir da próxima sexta-feira (20) com uma nova lei que estabelece as definições, a organização e o funcionamento das feiras públicas na cidade.

Nova lei estabelece diretrizes para a realização de feiras em Guarulhos

A intenção é atualizar a regulamentação das feiras livres por meio de uma única legislação, que determina diretrizes para feiras realizadas tanto nas áreas públicas quanto nas particulares, além de agilizar a formalização do comércio irregular. A ação deverá gerar mais investimentos e oportunidades de emprego para a população.

Nova lei estabelece diretrizes para a realização de feiras em Guarulhos

O documento, a ser publicado no Diário Oficial, traz definições acordadas com o Sindicato dos Feirantes para a melhoria do serviço oferecido ao guarulhense. As principais mudanças são as licenças para participação em feiras diurnas e noturnas.

Nova lei estabelece diretrizes para a realização de feiras em Guarulhos

Desde que não ocorram no mesmo dia, e também em espaços privados como condomínios, autorização para transferência da titularidade da banca para herdeiros em caso de falecimento do titular e a possibilidade de transferência para terceiros após cinco anos de atividade ininterrupta.

“A lei que regulamenta as feiras é muito antiga e deixa várias lacunas diante das novas necessidades, inclusive aquelas impostas pela pandemia, que gerou desemprego. A atualização dela atende a pedidos tanto dos feirantes quanto da população.

Com tudo sendo feito dentro da lei, temos uma maior possibilidade de crescimento e regularização dessas questões”, afirmou o prefeito Guti, que assinou a lei nesta quarta-feira (18).

Critérios técnicos são estabelecidos pela lei e deverão ser atendidos pelos interessados em ocupar as vagas nas feiras, como documentação atualizada, atendimento às normas sanitárias municipais e pagamento de tributos.

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma

Nova lei estabelece diretrizes para a realização de feiras em Guarulhos

Portanto…, Assim…, Dessa forma…, Conclui-se que…, Resumindo…, Então…, Por outro lado…, Ao passo que…, Recomenda-se…, Devido…, Por isso…, Por sua vez…, Dessa forma