13:46:05

Três novas ambulâncias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) intensificarão os atendimentos da rede municipal de saúde a partir desta terça-feira (17) com atuação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cumbica e Jardim São João e no Pronto Atendimento (PA) Maria Dirce. A entrega dos veículos foi feita pela manhã

Os veículos serão destinados a pacientes críticos (adultos e crianças) que necessitem de um cuidado especializado ao serem transferidos para os hospitais de referência. As ambulâncias foram obtidas por meio da Organização Social Beneficência Hospital de Cesário Lange, entidade que controla as unidades de saúde citadas.

Guti comentou que a entrega das ambulâncias é mais um capítulo na história de recuperação da saúde no município. “A saúde no Brasil é complicada. Quando um município começa a apresentar avanços, acaba atraindo moradores de outros lugares e isso gera um crescimento no número de atendimentos”, disse.

O secretário da Saúde, Ricardo Rui, comentou que “a renovação da frota é muito importante para que o atendimento rápido na urgência e na emergência possa salvar cada vez mais vidas”.

O maior benefício gerado pelas novas ambulâncias é a diminuição do risco de morte e de complicações para os pacientes durante o deslocamento, pois elas são equipadas com os materiais necessários para realizar o transporte seguro, inclusive nos casos mais graves.