17:53:05

Tempo de leitura Saiba mais sobre o tempo de leitura (Abrir num novo separador)

2minutos

A atualização dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é essencial para a manutenção do recebimento de benefícios. Em Guarulhos, 81,85% dos inscritos estão com os dados atualizados.

Guarulhos atinge a marca de 81% na taxa de atualização do CadÚnico

As informações são do mês de 2022 e trata-se do maior percentual já alcançado. A cidade havia chegado perto do mesmo índice em outubro de 2019, quando a taxa de atualização foi de 80%.

Essa marca faz com que Guarulhos se destaque em relação a outras metrópoles, como São Paulo, Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Goiânia (GO), com índices de 61,82%, 80,41%, 69,78%, 79,02% e 80,74%, respectivamente.

Guarulhos atinge a marca de 81% na taxa de atualização do CadÚnico

Esse é um dado importante para a mensuração da qualidade da gestão do CadÚnico em Guarulhos, já que afeta diretamente o repasse de recursos financeiros para que a cidade possa aperfeiçoar ainda mais a capacidade do atendimento ao público.

A rotatividade dos equipamentos móveis de assistência social foi parte importante para o alcance desses números. A Van do CadÚnico e as três unidades do CadMóvel realizaram em 2022 cerca de 35 mil atendimentos.

Os quatro veículos fazem parte do serviço de busca ativa do município e circulam pelos bairros oferecendo às famílias a inscrição e a atualização dos dados do cadastro.

A importância do Cadastro Único

O CadÚnico é a principal porta de entrada para os principais programas sociais dos governos federal, estadual e municipal, tais como Auxílio Brasil, Benefício da Prestação Continuada, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Viva Leite, ID Jovem, entre outros.

As informações contidas no cadastro devem ser atualizadas a cada dois anos ou sempre que os dados informados anteriormente tenham alteração.