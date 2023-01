11:59:12

A Prefeitura de Guarulhos recebeu na última semana R$ 6,1 milhões em emendas parlamentares para a compra de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A verba, destinada pelo deputado Marcos Pereira, será empregada no programa Alimenta Brasil, por meio do qual, durante um ano, serão adquiridos legumes, frutas e verduras direto do pequeno agricultor e distribuídos para cerca mil pessoas por mês por 29 instituições atendidas pelo Banco de Alimentos da cidade.

“O combate à fome é uma luta constante no nosso país e em Guarulhos, infelizmente, não é diferente. Mas a assistência social da cidade se esforça em diversas frentes para garantir comida no prato do guarulhense e essa verba será um grande suporte para o trabalho realizado. Além de atuar pela segurança alimentar de centenas de famílias, essa iniciativa também auxilia no incentivo à alimentação saudável”, explicou o prefeito Guti.

Para o recolhimento dos alimentos será utilizado um veículo com baú isotérmico especial para o seu transporte, doado para a cidade pelo governo federal em 2022. A previsão é que semanalmente sejam recolhidas de cinco a sete toneladas de alimentos.