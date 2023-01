08:17:28

A torcida fez bonito, lotou o estádio, mas o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Ituano, na noite deste domingo (15)

2minutos

Com público de 45.115 torcedores no Morumbi, o São Paulo ficou no empate por 0 a 0 com o Ituano, na noite deste domingo (15), pela rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2023. A torcida fez bonito, apoiou muito o time, mas o Tricolor não conseguiu obter êxito nas finalizações.

> FOTOS DO JOGO

Mesmo com o amargo empate, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo B do Estadual, com um ponto, à frente de Mirassol, Guarani e Água Santa, que perderam seus jogos de estreia e não pontuaram. Na próxima rodada, o Tricolor vai encarar a Ferroviária, quinta-feira (19), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

O duelo com o Ituano, neste domingo (15), foi de domínio do São Paulo. Com mais posse de bola que o adversário e muitas finalizações, o Tricolor mostrou bom volume, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Agora é foco no próximo compromisso.

SÃO PAULO 0 x 0 ITUANO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 15/01/2023 (domingo)

Público: 45.115

Renda: R$ 1.672.568,00

SPFC: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius, 15/2), Arboleda, Ferraresi e Welington (Liziero, 44/2); Pablo Maia e Rodrigo Nestor (Galoppo, 35/2); Wellington Rato, Luciano (Marcos Paulo, 35/2), Calleri e Pedrinho (Juan, 15/2). Téc: Rogério Ceni.

Cartão amarelo: Pedrinho, 38/1

ITU: Jefferson Paulino; Rai Ramos, Rafael Pereira (Frazan, Intervalo), Bernardo e Mário Sérgio; Marcelo Freitas, Person (André Luiz, 12/2) e Lucas Siqueira; Saraiva (Paulo Victor, 12/2), Quirino (Carlão, 27/2) e Gabriel Barros (José Aldo, 37/2). Téc: Carlos Pimentel.

Cartões amarelos: Frazan, 33/2; Carlão, 39/2

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Robson Ferreira Oliveira

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral