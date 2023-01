Vânia Saraiva lança novo Show

20:11:53

Por André Scarcelli

Tempo de leitura Saiba mais sobre o tempo de leitura (Abrir num novo separador)

1minuto

Vânia Saraiva lança novo trabalho e show novo com qualidade de DVD não será o DVD mas sim uma prévia do que virá por aí uma pedra de seu novo trabalho de seus novos desejos na música e claro a realização de um sonho .

Vânia Saraiva é produtora compositora e cantora uma mulher que esbanja talento em todas as fases de sua vida e sua carreira Vânia Saraiva sem dúvida é uma das cantoras mais completas do Brasil e vem mostrando isso a cada dia que passa em seus novos trabalhos coisa que pode se ver em seu clipe o jogador e também no seu novo EP já disponível em todas as plataformas digitais.