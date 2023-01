20:26:50

Quer um cabelo novo em 2023? O hairstylist Caio Costa, do Fil Hair & Experience, aponta lista são as melhores tendências – do corte à hora de colorir os fios – para arrasar no novo ano.

A chegada no novo ano e do verão despertou em você a vontade de mudar o cabelo? Se o seu checklist desse mês ainda tem uma transformação de visual (veja aqui as mudanças de famosas em 2022), o Purepeople reuniu as principais tendências para cabelo feminino – do corte a coloração! – a seguir.

Quem contou tudo foi o hairstylist Caio Costa, do Fil Hair & Experience, no Rio de Janeiro. Tem opções para as amantes de clássicos, as donas de estilo mais vintage ou mais moderno. Vem ver:

CORTE MINIMALISTA ESTARÁ EM ALTA, SEGUNDO ESPECIALISTA

Caio aposta que dois movimentos antagônicos serão vistos com mais frequência: o minimalista e o maximalista. No primeiro, os cortes seguem com as bases retas e camadas internas, bem estilo alfaiataria do cabelo.

CORTE SHAGGY E MAIS VERSÕES VALORIZAM VOLUME NATURAL DO CABELO

Entre os cortes maximalistas, o corte shaggy continua trendy, assim como o wolf cut e o mixie com mullet. “Eu acho que esses cortes desconstruídos com bastante volume também são uma versão para 2023, pra mim essas são as duas tendências mais fortes, o minimalismo e o maximalismo que vem com identidade forte de moda para as pessoas na rua”, analisa.

NATURALIDADE É APOSTA PARA COLORAÇÃO DOS FIOS EM 2023

Se na temporada de inverno, os platinados mostraram sua força, Caio aponta que a primeira tendência será uma coloração mais monocromática. Tons como o Candlelit Brunette garantirão um cabelo muito próximo do tom natural, sutil, com cara de muito bem tratado e com o brilho.

“Um outro estilo de coloração que é sucesso desde 2020 e ainda persiste são os cabelos que imitam as mechas praianas, aquela tonalidade clareada, tom de mel, levemente queimada pelo sol, imitando um surfista”, aponta.

CABELO COLORIDO GANHARÁ AINDA MAIS FORÇA Mas quem quer fugir do mood mais clássico também vai ter vez em 2023: segundo o hair stylist, o print hair é outro estilo capilar que tem tudo para bombar. “Isso traz à tona uma auto expressão onde as pessoas sentem necessidade de usar o cabelo como um grande acessório. O print hair (cabelo colorido), os tons pastéis…”, elenca. “Acho que 2023 será o ano dos cabelos coloridos, as pessoas entenderem que o cabelo é um forte acessório elas vão ousar bastante no próximo ano”, acrescenta.