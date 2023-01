21:51:28

Neste sábado (14) a cidade de Guarulhos recebeu a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio Novorizontino enfrentou o Coritiba e a partida terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Nos pênaltis o Tigre se saiu melhor e venceu por 4 a 3. A partida aconteceu no estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, mesmo palco das oitavas de final, na qual o Novorizontino enfrentará o Goiás na próxima segunda-feira (16).

A Federação Paulista de Futebol decidiu manter a sede de Guarulhos. A cidade não sediava as oitavas de final da competição desde 2007.

A recém-implantação do gramado do estádio Antônio Soares de Oliveira, além das melhorias na estrutura e nas condições para as equipes durante sua permanência na cidade, foram determinantes para a continuidade dos jogos.

A partida



O técnico do Novorizontino, Carlos Magno, falou sobre a conquista. “O Coritiba foi um adversário que nos desafiou do primeiro ao último minuto. Nossa estratégia felizmente funcionou bem.

Conseguimos anular os pontos fortes deles e exploramos os pontos fracos, mas não finalizamos muito no primeiro tempo. No segundo tempo criamos um pouco mais, finalizamos duas vezes, não conseguimos marcar, mas também não tomamos gol”.

O comandante do Tigre ainda citou o apoio da torcida guarulhense. “Os torcedores aqui de Guarulhos nos abraçaram e isso foi bom porque passaram mais confiança para os meninos na hora de bater os pênaltis”.

Diego Rodrigues, jogador do Novorizontino, falou sobre a confiança da equipe e a meta na Copinha. “Nós estamos preparados para o que der e vier e não pararemos por aqui. Queremos mais.

Desde o começo do jogo já sabíamos que seria difícil, soubemos suportar a pressão e no final fomos felizes. Vamos para a próxima fase confiantes e sabendo que não vai ser nada fácil daqui pra frente, mas estamos focados em chegar à final”.

A Copinha segue até 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, quando acontece a decisão.

