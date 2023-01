20:32:57

Nesta sexta-feira (13), a cantora gospel Fernanda Brum, lançou seu novo single intitulado “Onde o Fogo Não Apaga”, a canção faz parte do seu primeiro projeto de 2023.

Cantora gospel Fernanda Brum lança 1º single de 2023

A canção é o pontapé inicial do projeto ao vivo que conta com dez faixas inéditas que trazem propostas que vão do congregacional ao pop e tem participações especiais de Arianne, Pedro Henrique e Marcos Freire.

O novo single que é voltado ao congregacional foi composta por Dimael Kharrara. A produção musical do trabalho ficou por conta do seu esposo Emerson Pinheiro.

“Essa é uma das músicas mais impactantes da minha história ministerial, recebi ela em um momento de adoração profunda e fui impactada. Tenho certeza que cada pessoa que ouvir também será transformada através dessa adoração”, conta Fernanda Brum.

