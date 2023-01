– Bruno: Com 32 anos, Bruno trabalha como atendente de farmácia e é muito querido pelos moradores da região, que o chamam carinhosamente de “princesa das fronteiras”. O rapaz classifica sua vida como “um intenso carnaval com muita diversão, festas e viagens”.

– Tina: Nascida em Angola, a modelo e analista de marketing vive há 9 anos em São Paulo. Fã de cultura brasileira, sempre sonhou em morar no país. Divorciada e mãe de dois filhos, não descarta viver um amor no reality show.

– Amanda: com 31 anos, a ‘sister’ é médica e mora em Campo Largo, do Paraná. Revelou já ter zerado aplicativos de namoro e quer se jogar no programa. ‘Não tenho medo do que vou encontrar e nem de me mostrar’, disse.

QUEM ESTÁ NO ELENCO DO GRUPO CAMAROTE?

– Aline Wirley: ex-integrante do “Rouge”, a cantora é casada com Igor Rickli e mãe de Antonio. Foi a primeira participante do grupo Camarote confirmada pela Globo. Aline Wirley tem 41 anos, é natural de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, do mesmo estado.

Lista OFICIAL ‘BBB 23’! Confira os participantes famosos e anônimos anunciados pela TV Globo

Antes ser famosa, cursou teatro, foi telefonista e doméstica para pagar suas contas. Desde 2008, é um dos nomes de destaque no teatro musical. No ano passado, integrou o ‘The Masked Singer Brasil’.

– Bruna Griphao: A atriz de 23 anos já acumula diversas novelas famosas no currículo, como “Avenida Brasil” e “Haja Coração”. “Passo a imagem de ser uma mulher muito sensual, mas só que não, sou ‘bagaceira’. Sempre fui uma pessoa muito intensa, talvez além da conta. Imediatista”, explicou.

– Fred: o youtuber e jornalista de 33 anos ficou famoso pelo canal “Desimpedidos” e seu apelido é por conta da semelhança com o ex-jogador do Fluminense. Já cobriu grandes eventos esportivos, como Copa do Mundo da FIFA, Copa América, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil.

Ex-namorado de Bianca Andrade, do “BBB 20”, ele é pai de Cris, de 1 ano e 6 meses – fruto de seu relacionamento com a influenciadora – e vê sua personalidade como vantagem no jogo. “Eu tenho uma cabeça muito aberta para todas as formas de pensar”.

– Domitila Barros: nascida em comunidade de Recife, a Miss Alemanha 2002 é engajada desde a adolescência.

Aos 15 anos, a pernambucana foi reconhecida pela Unesco na premiação Sonhadores do Milênio, é formada em Serviço Social. Em 2006, se mudou para cursar mestrado na Alemanha e lá começou a trabalhar como atriz e modelo.

– Antonio ‘Cara de Sapato’ Jr: o lutador de 32 anos nasceu em João Pessoa e pratica jiu-jitsu desde os 14 anos e no tatame ganhou o apelido que leva até hoje. Em 2013, fez a migração para o MMA e um ano depois ganhou projeção mundial em um reality de artes marciais mistas. Lista OFICIAL ‘BBB 23’! Confira os participantes famosos e anônimos anunciados pela TV Globo Se considera brincalhão, divertido e tranquilo. “Eu sempre fui muito organizado, a desorganização me pega um pouco, então às vezes a gente fala verdades em tom de brincadeira. Mas tento sempre conversar”, afirma. – Fred Nicácio: o médico de 35 anos nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e atualmente mora em Bauru, São Paulo, com o marido, o cirurgião Fabio Gelonese. Os dois são casados há 3 anos. Fred ganhou destaque nas redes sociais com a profissão e também já apresentou um reality, o Queer Eye Brasil, da Netflix. “Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”, compara-se. – Key Alves: um dos nomes que mais ventilaram nas redes sociais, a jogadora de vôlei Key Alves é líbero do Osasco e nasceu na cidade de Bauru. Com mais de 7 milhões de seguidores, a atleta de 23 anos produz conteúdo para plataforma de conteúdo adulto e promete não fugir das polêmicas. “Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não”, contou.