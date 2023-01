23:05:02

Na tarde desta quinta-feira (12) a Prefeitura de Guarulhos entregou certificados aos alunos dos cursos de auxiliar de veterinário, adestramento e banho e tosa. A iniciativa é uma parceria do Departamento de Proteção Animal (DPAN) com a clínica veterinária AmahPet, que juntos ofertaram 62 vagas gratuitas.

O prefeito Guti compareceu ao evento e entregou o certificado para representantes dos três cursos oferecidos. Ele ressaltou a importância das formações para o currículo e comentou que a procura pelos cursos de capacitação pode ser um fator determinante para a carreira dos alunos que procuram oportunidades de trabalho. “O mercado pet está em franca ascensão e quem se aventura nele está ganhando dinheiro e melhorando a qualidade de vida da sua família”.

Alunos que já trabalham na área afirmam que o curso agrega profissional e financeiramente, e com o certificado em mãos a credibilidade de seu trabalho tende a aumentar. Natália Consuelo da Silva, que já havia feito o curso de banho e tosa, concluiu também a formação em adestramento e falou sobre a importância do conhecimento para lidar com os animais no pet shop. “Eu tinha muito medo de cachorro bravo, então precisava fazer (o curso) para conseguir cuidar dos cachorros durante o banho e a tosa’’.

Os alunos comentaram o quanto é importante falar sobre o comportamento animal, que muitas vezes é visto como um tabu pela sociedade. Tornar-se um educador canino implica ensinar como o animal deve se comportar, posicionar e principalmente como ele tem que respeitar o tutor.

A aluna Samanta Faustino de Andrade, do curso de banho e tosa, emocionou-se ao falar sobre a sua trajetória na escola na qual ela já havia realizado também um curso de auxiliar de veterinário, por um ano. “A AmahPet não é só uma escola, é uma família, eu amo todo mundo aqui, desde o faxineiro até os donos, é um ótimo lugar. Muitas vezes você vai procurar uma vaga na área e as pessoas já perguntam se tem certificado. Agora eu vou até grampear uma cópia do certificado junto com o meu currículo”, comentou, animada.

Os cursos

O curso de auxiliar de veterinário teve 81 horas de duração, já os de adestramento e banho e tosa tiveram a carga de 50 horas. Todos os cursos ofertados têm o foco na atividade prática e técnica. “No curso de banho e tosa, por exemplo, o aluno faz duas aulas teóricas só e em todas as outras ele executa os procedimentos práticos para aprender realmente a tosar e dar banho no cachorro. Sai, portanto, com a experiência necessária que o mercado de trabalho exige”, ressaltou Alessandro Pires da Costa, diretor da clínica AmahPet.

O objetivo dos cursos é capacitar a população a ter uma maior qualificação nas áreas veterinária, de banho e tosa e adestramento. “Essa qualificação serve tanto para melhorar a qualidade de vida da família e do ambiente quanto para os pets, que vão ser beneficiados com uma mão de obra mais cuidadosa com eles”, disse Juliana Kopczynski, diretora do DPAN.

