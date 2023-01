23:21:15

Volante rubro-negro está muito perto de reforçar o Wolverhampton por 17 milhões de euros

O Flamengo encaminhou a venda de João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 17 milhões de euros, cerca de R$ 90 milhões na cotação atual. Volante e Rubro-Negro já aceitaram a oferta do clubes inglês e trocam documentação para concretizar o negócio.

O Fla é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador.

João Gomes já vinha sendo especulado em outros clubes da Europa e, após a chegada de Gerson, teve sinal verde para negociar.

O contrato do atleta havia sido renovado em setembro, com valorização salarial e aumento na multa rescisória.

No momento, a expectativa é de que a parte burocrática esteja finalizada até o fim de semana.

O garoto do Ninho é o quarto jogador a ser negociado pelo Flamengo nesta janela de transferências.

Além dele, Hugo Souza, Rodinei e Vitor Gabriel também deixaram o clube. O goleiro está a caminho do futebol japonês, enquanto o lateral foi para o Olympiacos, da Grécia, e o atacante tem como destino o Ceará.



+ Flamengo oficializa novo patrocinador; marca já estará no uniforme na estreia do Carioca

Vale destacar que João Gomes não deve mais disputar nenhuma partida pelo Rubro-Negro e não tem data da viagem para a Inglaterra marcada, embora espere-se que ele vá assim que os trâmites estejam concluídos.

Ele é a quinta maior venda da história do Flamengo, perdendo apenas para Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier e Gerson.