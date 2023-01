10:33:21

Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19 da AMB emitiu boletim enfatizando a importância da vacinação completa para combate à XBB.1.5, já identificada no Brasil e considerada a cepa com maior capacidade de transmissão até o momento pela Organização Mundial de Saúde

A Associação Médica Brasileira, por meio de seu Comitê Extraordinário de Monitoramento da COVID-19 (CEM COVID AMB), emitiu nesta quinta-feira (12/1) boletim técnico recomendando que a população de todo o país mantenha o esquema vacinal contra o novo coronavírus atualizado, incluindo as doses de reforço indicadas para cada faixa etária e comorbidades, em razão da nova subvariante Ômicron XBB.1.5.

A XXB.1.5. já foi identificada no Brasil e é considerada a cepa com maior capacidade de transmissão até o momento pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com mutações que podem reduzir a eficácia dos anticorpos produzidos no corpo humano contra a COVID-19. Por isso, alerta a AMB, as doses de vacina contra a doença devem estar em dia.

“O CEM COVID_AMB reforça a importância de todos estarem com seu esquema vacinal atualizado, com as doses recomendadas para sua faixa etária. Pessoas com esquema de reforço completo têm proteção mantida para casos graves, internação e óbitos.

Esquemas vacinais incompletos, sem dose(s) de reforço(s), aumentam o risco de complicações e óbitos, como vem sendo demonstrado no atual surto de casos nos EUA”, diz o novo boletim da AMB.

“Todas as pessoas com mais de 5 anos de idade devem ter pelo menos 1 dose de reforço do esquema vacinal de Covid-19.

Pessoas com 40 anos ou mais já devem ter 2 doses de reforço, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. O reforço deve ser realizado com as vacinas disponíveis nas Unidades de Saúde”, prossegue o documento.

A íntegra do boletim da AMB pode ser acessada no link https://amb.org.br/cem-covid/boletim-001-2023-cem_covid/