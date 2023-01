17:45:24

Ouvidoria da Educação registra mais de 700 atendimentos em 2022

A ouvidoria da Secretaria de Educação de Guarulhos registrou 732 manifestações de usuários que utilizaram os serviços ofertados pela rede municipal de ensino ao longo de 2022.

Desse montante, 675 foram encaminhadas às áreas responsáveis, sendo concluídas 95% das demandas até dezembro, de acordo com o relatório anual do órgão.

Implantada no início de 2022, a ouvidoria tem como objetivo assegurar a interlocução com a sociedade na esfera pública educacional, o que contribui para a eficácia, a efetividade, a economicidade, a transparência, o compromisso público e a ética nas atividades desempenhadas.

O órgão recepciona, analisa e providencia o encaminhamento das manifestações registradas, que podem ser elogios, informações, sugestões, solicitações, reclamações e denúncias.

“Essa comunicação é essencial para o bom desenvolvimento dos serviços públicos oferecidos pela educação da nossa cidade. Por meio da atuação junto aos órgãos e equipamentos da secretaria queremos ouvir a população e aperfeiçoar o atendimento a cada dia”, destaca o secretário de Educação, Alex Viterale.

Para garantir a melhor qualificação das demandas educacionais, bem como o aprimoramento das comunicações internas, a Prefeitura de Guarulhos criou a ouvidoria em dezembro de 2021.

A ação objetiva melhorar a prestação do serviço público educacional e fortalecer a gestão com a produção e o fornecimento de informações relevantes para subsidiar a tomada de decisões.

Atendimento

O munícipe pode ser atendido pela ouvidoria de diversas formas, dentre elas, pelo formulário eletrônico, disponível em https://ouvidoria.guarulhos.sp.gov.br/educacao/ouvidoria/login.php, por meio do telefone 0800-055-5811 ou pelo email ouvidoria@educacao.guarulhos.sp.gov.br. Além disso, é ofertado atendimento presencial na Secretaria de Educação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A pasta fica na rua Claudino Barbosa, 313, Macedo.

“Os canais de atendimento são variados, simples e gratuitos para toda a população.

A Ouvidoria da Educação recebe, trata e direciona manifestações sobre o processo de solicitação de vagas, transporte escolar, condutas de funcionários, atividades ofertadas nos equipamentos e demais assuntos relacionados à rede municipal de ensino. No ano de 2022 o meio de atendimento com o maior número de registros foi o email, com 340 manifestações, seguido por 292 registros realizados por telefone”, explica Cauê Oliveira, responsável pela Divisão de Ouvidoria da Educação.