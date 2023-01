Silvio Almeida é ovacionado em discurso na posse como ministro

[ai_post_generator_toc]

Preparação para a posse

Silvio Almeida foi nomeado ministro de Estado no Brasil e a posse oficial aconteceu no dia 16 de julho de 2020. A cerimônia foi realizada na sala de reuniões do Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente, Jair Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton Mourão, e de outros ministros, além de convidados.

Silvio Almeida é formado em direito pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele foi secretário geral do Ministério da Fazenda durante o governo de Dilma Rousseff e foi professor da PUC-Rio e da Universidade Estácio de Sá.

Discurso de Silvio Almeida

Na posse, Silvio Almeida discursou em tom emocional. Ele expressou sua gratidão ao presidente Jair Bolsonaro e ao vice-presidente Hamilton Mourão por terem lhe dado a oportunidade de servir

