Mandato do atual presidente do Legislativo e composição da Mesa Diretora vai até 2024

Eleito para seu primeiro mandato de vereador nas eleições de 2020, com 8.270 votos pelo Cidadania, Ticiano Americano encarou a disputa pela presidência da Câmara no último dia 15 de dezembro. Em votação interna, entre os vereadores, Ticiano recebeu 25 dos 34 votos possíveis e venceu a disputa.

Ao longo de toda esta segunda-feira, 02, primeiro dia útil do ano, o parlamentar esteve na Câmara dando início a sua gestão.

A Câmara Municipal exerce o Poder Legislativo e tem entre suas atribuições a votação de projetos que possam beneficiar a cidade, além de fazer indicações de melhorias em todas as regiões da cidade.

“Os grandes propósitos são sempre atravessados por dificuldades e obstáculos. Por isso mesmo, ao iniciar hoje minha gestão como Presidente da Câmara, em hipótese alguma eu poderia deixar de agradecer a Deus, à minha família, meus filhos e esposa, e também aos colegas vereadores que confiaram a mim essa grande responsabilidade”, comentou em uma rápida fala para o setor de imprensa.

Ticiano Americano assume a presidência da Câmara Municipal

Ticiano trabalha agora na montagem do time com o qual irá fazer sua gestão. Conforme declara, um dos objetivos é ampliar a representatividade da Câmara Municipal perante a população, de maneira que os cidadãos se sintam mais bem representados por cada um dos 34 vereadores e vereadoras.

“Conto com um time de servidores de carreira amplamente qualificado. Teremos o apoio de gestores e assessores igualmente capacitados e principalmente, faremos em conjunto com os vereadores, com os quais iremos manter sempre uma relação democrática, con diálogo e respeito”, disse.

Outra prioridade da gestão será a implementação de ferramentas tecnológicas e inovadoras, processos digitais capazes de tornar o Legislativo mais eficiente e transparente no serviço prestado à população e no exercício de cada mandato parlamentar.

“Nossa atuação será para que o Legislativo seja verdadeiramente a ‘Casa do Povo’. As portas da Câmara Municipal estão abertas à população, a todos os segmentos da sociedade: mulheres e homens, crianças e jovens, estudantes, trabalhadores autônomos, servidores públicos, operários, comerciantes e empresários. Todos que quiserem ajudar na construção de uma cidade melhor, considerem-se bem-vindos”, conclui Tic