Estatais perdem R$ 31,8 bilhões em valor de mercado no primeiro pregão do ano

Só Petrobras viu ações caírem 6,45% e valor total ser reduzido em R$ 22,8 bilhões, após Lula paralisar privatizações

As cinco principais estatais listadas na B3, a bolsa de valores brasileira, perderam, juntas, R$ 31,806 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira (2), no primeiro pregão do ano e também a primeira sessão após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, realizada no domingo. Fachada da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro . REUTERS/Sergio Moraes/File Photo

Juliana Eliasdo CNN Brasil Business

A lista foi calculada pela plataforma de investimentos TradeMap e inclui Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Seguridade e BB Seguridade.

O valor de mercado total delas caiu de R$ 634,6 bilhões no último pregão de 2022, na sexta-feira, para R$ 602,8 bilhões.

Maior delas, a Petrobras responde por mais da metade desse valor. Ela perdeu, sozinha, R$ 22,8 bilhões nesta segunda, de R$ 345,8 bilhões para R$ 323,2 bilhões, após suas ações encerrarem o dia com queda de 6,45%.

Na sequência, o Banco do Brasil viu evaporarem R$ 4,3 bilhões de seu valor de mercado. As ações do banco estatal recuaram 4,23% no dia.

Nesta segunda-feira (2), o Ibovespa afundou 3% e o dólar subiu 1,5% após o presidente voltar a fazer críticas ao teto de gastos e anunciar a revogação de uma série de privatizações em seu discurso inaugural.

Entre suas primeiras medidas, Lula assinou ainda no domingo um despacho determinando a retirada de oito estatais do plano de privatizações deixado pelo governo anterior.

O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (2) e inclui a Petrobras e os Correios, entre outras. As estatais mencionadas foram: