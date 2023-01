Todas as vítimas estavam no ônibus que bateu na traseira de uma carreta nesta terça (3)

ACIDENTE NA BANDEIRANTES DEIXA TRÊS MORTOS

Na madrugada desta quarta-feira, 28, um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Louveira (SP), deixou três pessoas mortas.

O engavetamento envolveu um caminhão, uma carreta, um carro e uma van.

Oito pessoas ficaram feridas, uma em estado grave.

De acordo com a AUTOBAN, chovia muito no momento do acidente.

A van transportava passageiros que perderam o voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e estavam a caminho de Viracopos, em Campinas (SP), para um voo alternativo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle da direção, bateu na grade metálica da pista e tombou.

Uma carreta e um caminhão que vinham atrás da van chegaram a diminuir a velocidade, mas não foi o suficiente para impedir a batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Resgate dos Corpos de Bombeiros e uma ambulância da Autoban socorreram as vítimas.

Elas foram levadas para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e ?para o Varjão?, em Jundiaí (SP)