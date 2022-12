Servidora da Prefeitura de Guarulhos é premiada por conto inclusivo

16:12:39

A funcionária da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos, Gislaine Nascimento, autora do conto Recomeçar, foi laureada no último dia 16 pelo prêmio João Ranali de Literatura, organizado pela Secretaria de Cultura, em cerimônia na Biblioteca Monteiro Lobato. O texto foi escrito em homenagem às professoras e aos alunos com deficiência visual do Clube do Livro, integrante do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis).

“Foi uma surpresa muito grande. É um texto inclusivo escrito em homenagem às professoras e aos alunos do Peis. Logo após a Bienal do Livro inscrevi o conto no prêmio”, disse Gislaine, que gosta muito de livros e resolveu se aventurar na escrita no ano passado.

Servidora da Prefeitura há 30 anos, a autora de 49 anos, cujo primeiro livro, Depois da Chuva Tudo Mudou, foi lido online pelos alunos do Clube do Livro em 2021, contou sobre a conquista do prêmio aos alunos do Peis na última reunião, ocorrida em meados deste mês.

Atualmente a turma se dedica à leitura da 11ª obra, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Os encontros do Clube do Livro são realizados às quintas-feiras por meio de chamada do WhatsApp e fazem parte do Peis, que é coordenado pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2414-3685 ou 2422-7376.

Recomeçar

O conto Recomeçar integra a coletânea Prêmio João Ranali de Literatura 2022 e foi publicado pela editora All Print. Ele retrata uma adolescente de 15 anos que perde a visão após um acidente de carro e precisa se adaptar à nova vida.

