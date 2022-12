Seleção Feminina enfrentará Estados Unidos, Japão e Canadá no Torneio She Believes

16:28:58

De olho na preparação para a Copa do Mundo Feminina, a Seleção Brasileira Feminina participará da oitava edição do Torneio She Believes. O Brasil é um dos convidados da competição, organizada pela USSoccer, que contará também com as seleções do Japão, Canadá, e as anfitriãs, os Estados Unidos. Os duelos serão disputados no período de Data FIFA, entre os dias 13 a 22 de fevereiro.

A competição contará com equipes ranqueadas entre as onze melhores do Ranking da FIFA, além disso, todas estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina, que será disputada entre julho e agosto de 2023. O torneio acontecerá nos Estados Unidos em três cidades-sedes: Orlando, Nashville e Frisco.

A Seleção Brasileira estreia diante do Japão, no dia 16 de fevereiro, no Exploria Stadium, em Orlando, às 18h (Horário de Brasília). Em seguida, a Canarinho encara o Canadá, no dia 19, no GEODIS Park, em Nashville, às 20h30 (Horário de Brasília). Na rodada final, o Brasil enfrenta a equipe anfitriã, os Estados Unidos, no dia 22, no Toyota Stadium, em Frisco, às 20h30 (Horário de Brasília).

Este será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira em 2023 visando a disputa da Copa do Mundo Feminina. O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de julho diante da seleção que se classificar no torneio eliminatório, em Adelaide (AUS). Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane (AUS). A equipe fecha a participação na primeira fase no dia 02 de agostos contra a Jamaica, em Melbourne (AUS).

Com a Seleção Feminina, Pia Sundhage soma 48 jogos, com 30 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Fechando a temporada de 2022, o Brasil enfrentou o Canadá em duas oportunidades em solo brasileiro. Na Vila Belmiro, em Santos, a Canarinho foi derrotada por 2 a 1, já na Neo Química Arena, em São Paulo, as Guerreiras do Brasil devolveram o placar e venceram as canadenses.