CONFIRA, ABAIXO, UMA LISTA DOS FAMOSOS QUE SAÍRAM DA GLOBO EM 2022.

ISIS VALVERDE É DISPENSADA DA GLOBO

EM AGOSTO, ISIS VALVERDE PEGOU OS FÃS DE SURPRESA AO ANUNCIAR O FIM DO VÍNCULO DE 17 ANOS COM A GLOBO. COM ISSO, A ATRIZ NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE ARTISTAS QUE FORAM DISPENSADOS DA EMISSORA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO FIXO.

DE ACORDO COM O COLUNISTA LUCAS PASIN, DO UOL, FOI ISIS QUEM NÃO QUIS RENOVAR O CONTRATO COM A TV GLOBO. EM UMA LONGA TEMPORADA FORA DO BRASIL PARA ESTUDAR, A ATRIZ TEM O DESEJO DE INVESTIR NA CARREIRA INTERNACIONAL E BUSCA OPORTUNIDADES NO CINEMA ESTRANGEIRO.

ANA FURTADO SE DESPEDE DA GLOBO APÓS 26 ANOS

ANA FURTADO USOU AS REDES SOCIAIS NO DIA 11 DE JULHO PARA ANUNCIAR SUA SAÍDA DA EMISSORA. EM UM LONGO E EMOCIONANTE TEXTO, A APRESENTADORA RELEMBROU TODA TRAJETÓRIA AO LONGO DOS 26 ANOS DE TRABALHO NA GLOBO.

“QUE A VIDA CONTINUE ME SURPREENDENDO SEMPRE. E QUE VENHA O INÍCIO DO RESTO DA MINHA HISTÓRIA’. HÁ UMA SEMANA ESCREVI ISSO JÁ CIENTE DE QUE, DE FATO, CHEGOU UM LINDO MOMENTO DE RECOMEÇO PRA MIM”, DESEJOU ANA FURTADO, QUE GANHOU O APOIO DO MARIDO BONINHO, DIRETOR DA EMISSORA.