Quem saiu da Globo em 2022? Lista reúne Ernesto Paglia, Osmar Prado, Juliana Paes e mais
15:54:06 purepeople.
A lista de funcionários desligados da Globo segue aumentando. Osmar Prado e Marieta Severo são alguns nomes que geraram comoção entre o público após Juliana Paes, Galvão Bueno e mais artistas anunciarem a saida da emissoa. Veja quem está fora da Globo!
Juliana Paes e Galvão Bueno foram nomes que movimentaram as redes sociais ao anunciarem suas respectivas saídas da Globo. Além deles, outros famosos também já viraram notícia ao anunciarem novas apostas na vida profissional. Eles se juntam à leva em massa que teve de saídas em 2021.
No fim de dezembro deste ano, o telejornalismo da Globo se despediu de Ernesto Paglia. Após 43 anos dedicados à emissora, o jornalista foi dispensado e recebeu uma mensagem de apoio arrebatadora da esposa, Sandra Annenberg.
Marieta Severo, após de 40 anos de trabalho na emissora, foi um dos nomes que impactaram o público. Alguns trabalhos recentes da atriz foram em “Verdades Secretas” e “Laços de Família”. Outro nome que surpreendeu foi o de Osmar Prado. O veterano de 75 anos estava contratado pela Globo desde 1969 e se destacou recentemente da novela “Pantanal” com o emblemático papel de Velho do Rio.
CONFIRA, ABAIXO, UMA LISTA DOS FAMOSOS QUE SAÍRAM DA GLOBO EM 2022.
ISIS VALVERDE É DISPENSADA DA GLOBO
EM AGOSTO, ISIS VALVERDE PEGOU OS FÃS DE SURPRESA AO ANUNCIAR O FIM DO VÍNCULO DE 17 ANOS COM A GLOBO. COM ISSO, A ATRIZ NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE ARTISTAS QUE FORAM DISPENSADOS DA EMISSORA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO FIXO.
DE ACORDO COM O COLUNISTA LUCAS PASIN, DO UOL, FOI ISIS QUEM NÃO QUIS RENOVAR O CONTRATO COM A TV GLOBO. EM UMA LONGA TEMPORADA FORA DO BRASIL PARA ESTUDAR, A ATRIZ TEM O DESEJO DE INVESTIR NA CARREIRA INTERNACIONAL E BUSCA OPORTUNIDADES NO CINEMA ESTRANGEIRO.
ANA FURTADO SE DESPEDE DA GLOBO APÓS 26 ANOS
ANA FURTADO USOU AS REDES SOCIAIS NO DIA 11 DE JULHO PARA ANUNCIAR SUA SAÍDA DA EMISSORA. EM UM LONGO E EMOCIONANTE TEXTO, A APRESENTADORA RELEMBROU TODA TRAJETÓRIA AO LONGO DOS 26 ANOS DE TRABALHO NA GLOBO.
“QUE A VIDA CONTINUE ME SURPREENDENDO SEMPRE. E QUE VENHA O INÍCIO DO RESTO DA MINHA HISTÓRIA’. HÁ UMA SEMANA ESCREVI ISSO JÁ CIENTE DE QUE, DE FATO, CHEGOU UM LINDO MOMENTO DE RECOMEÇO PRA MIM”, DESEJOU ANA FURTADO, QUE GANHOU O APOIO DO MARIDO BONINHO, DIRETOR DA EMISSORA.
CASAGRANDE DEIXA A GLOBO EM DECISÃO EM COMUM ACORDO
NO DIA 7 DE JULHO, WALTER CASAGRANDE USOU AS REDES SOCIAIS PARA ANUNCIAR A SUA SAÍDA DA GLOBO. O COMENTARISTA DEIXOU O CARGO APÓS 25 ANOS NA EMISSORA. SEGUNDO ELE, A DECISÃO FOI EM COMUM ACORDO COM OS DOIS LADOS.
“TÔ SAINDO DA GLOBO HOJE, NÃO FAÇO MAIS PARTE DO GRUPO DE ESPORTE DA TV E VOU SEGUIR MINHA ESTRADA. NA REALIDADE ACHO QUE FOI UM ALÍVIO PARA OS DOIS LADOS. UM BEIJO A TODOS”, DISSE EM UM VÍDEO.
ANDRÉ MARQUES FAZ DESPEDIDA EMOCIONANTE
APÓS 27 ANOS NA EMISSORA, ANDRÉ MARQUES ANUNCIOU SUA SAÍDA DA EMISSORA. O DIA 2 DE JULHO SERÁ A DESPEDIDA DO APRESENTADOR, QUANDO FOR AO AR O ÚLTIMO “É DE CASA”. AO FALAR DE SUA SAÍDA, ANDRÉ MARQUES RELEMBROU SUA TRAJETÓRIA NA GLOBO.
“NA GLOBO CRESCI, FIZ AMIZADES PRA VIDA, OPEREI MEU ESTÔMAGO, UMA MUDANÇA GRANDE NA MINHA VIDA. VIVI UMA LINDA RELAÇÃO COM A GLOBO. SOU SÓ GRATIDÃO. E DEPOIS DESSES QUASE 30 ANOS DE UM CASAMENTO FELIZ, FIEL E CHEIO DE AMOR… CONVERSAMOS BASTANTE, E EM COMUM ACORDO, DECIDIMOS NOS SEPARAR NO PAPEL (RISOS)”, BRINCOU O APRESENTADOR.
RODRIGO SIMAS DEIXA A GLOBO APÓS DEZ ANOS
NO DIA 13 DE ABRIL,RODRIGO SIMAS ANUNCIOU A SAÍDA DA GLOBO. POR MEIO DAS REDES SOCIAIS, O ATOR PUBLICOU UMA GALERIA DE FOTOS COM SEUS TRABALHOS NA EMISSORA NOS ÚLTIMOS ANOS.
AO FINAL DO TEXTO, RODRIGO AINDA LEMBROU SEU ÚLTIMO TRABALHO COM A EMISSORA, A SÉRIE “AS AVENTURAS DE JOSÉ E DURVAL”, ONDE ELE E O IRMÃO, FELIPE, INTERPRETARÃO CHITÃOZINHO E XORORÓ, PRODUZIDA PELA GLOBOPLAY.
“EM 10 ANOS, FORAM 8 NOVELAS, 2 DANÇA DOS FAMOSOS, SALTIBUM, PARTICIPAÇÕES, MUITO APRENDIZADO, ERROS, BRONCAS, AMIZADES, FAMÍLIA, FÃS, TORCIDAS, CARINHO, AMOR… SOU MUITO GRATO PELA MINHA CAMINHADA TODOS ESSES ANOS. OBRIGADO! ISSO NÃO É UM ADEUS, MAS SIM UM ATÉ LOGO. MUITO FELIZ E REALIZADO DE PODER VOAR E DESEJAR OUTROS CAMINHOS. MOMENTO QUE ME ENCONTRO BUSCANDO ENTENDER QUE TIPO DE ARTISTA QUERO SER. OBS: NO FINAL DO ANO TEM ESTREIA VINDO AÍ: ‘AS AVENTURAS DE JOSÉ E DURVAL’. NÃO PERCAM!!”, ESCREVEU.
JULIANA PAES ENCERRA CONTRATO APÓS 21 ANOS
UMA DAS ESTRELAS DE “PANTANAL”, JULIANA PAES USOU AS REDES SOCIAIS, NO DIA 9 DE MARÇO, PARA CONTAR A NOVIDADE AOS SEGUIDORES. A ATRIZ, AGORA, TEM CONTRATO POR OBRAS.
“21 ANOS. TORNOU-SE PLENA A MAIORIDADE DO TEMPO QUE PASSEI NESTA CASA TÃO MATERNAL, O QUE A GLOBO SEMPRE FOI PRA MIM. SIGO DE UMA NOVA MANEIRA, NÃO MAIS COM CONTRATOS FIXOS, MAS POR OBRA. MINHA DECISÃO VEM SENDO CONVERSADA HÁ UM TEMPO E FOI ACEITA COM MUITO RESPEITO E CARINHO PELA DIREÇÃO”, AFIRMOU.
GALVÃO BUENO TERÁ DESPEDIDA DA SELEÇÃO
EM MARÇO, GALVÃO BUENO ANUNCIOU SUA SAÍDA DA GLOBO. NO TWITTER, O NARRADOR CONTOU QUANDO SERÁ SUA ÚLTIMA NARRAÇÃO COM A SELEÇÃO E QUANDO TERMINA OS TRABALHOS OFICIALMENTE.
O CONTRATO DO NARRADOR COM A GLOBO VENCE EM DEZEMBRO. O ÚLTIMO TRABALHO DELE NA EMISSORA SERÁ NA COPA DO MUNDO DO CATAR, NESTE ANO. MESMO SEM CONTRATO, GALVÃO PROMETEU CONTINUAR A TRABALHAR PARA O GRUPO GLOBO E NÃO IR PARA NENHUM OUTRO CANAL.
AINDA NO SEGMENTO JORNALISMO/ESPORTES, OS REPÓRTERES EDNEY SILVESTRE E ERNESTO PAGLIA FORAM OUTRAS DISPENSAS.
ALICE WEGMANN DEIXA A GLOBO APÓS 11 ANOS
ALICE WEGMANN NÃO VAI RENOVAR O CONTRATO FIXO COM A EMISSORA E PASSARÁ A ATUAR COM VÍNCULO POR OBRA, ASSIM COMO JULIANA PAES. A ATRIZ SERÁ A PROTAGONISTA DE “SEGUNDAS INTENÇÕES”, TELESSÉRIE DA HBO MAX.
ALICE WEGMANN COMUNICOU AOS FÃS A SAÍDA DA LÍDER DE AUDIÊNCIA EM UMA PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. “CABEM MUITAS VIDAS EM 11 ANOS DE TV GLOBO. ESSE NÃO É UM POST DE DESPEDIDA, É UM POST PRA DIZER QUE TRANSFORMAMOS NOSSA RELAÇÃO”, DISSE.
MARIA CLARA GUEIROS APOSTA EM SÉRIE NA HBO
MARIA CLARA GUEIROS TAMBÉM ANUNCIOU SUA SAÍDA DA EMISSORA. A ATRIZ MANTEVE UM CONTRATO FIXO COM A GLOBO DURANTE 21 ANOS. AGORA, A ARTISTA SE PREPARA PARA ESTREAR A SÉRIE “NO MUNDO DA LUNA”, NA HBO MAX.
“ESTOU MUITO FELIZ DE SABER QUE, NO MOMENTO QUE SAÍ, O MERCADO ME ABSORVEU. É UM PRESENTE. SEM MONOPÓLIO, UM MERCADO TOTALMENTE ABERTO, FAZER TRABALHOS FORA DAQUELE FORMATO ANTIGO DA TV. AMO TRABALHAR. QUANTO MAIS PROPOSTA VIER, MELHOR”, DISSE A ATRIZ AO FALAR SOBRE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO.
FÁTIMA BERNARDES FICA FORA DO ‘ENCONTRO’
FÁTIMA BERNARDES DEIXOU O COMANDO DO “ENCONTRO”. O NOVO FORMATO DO “ENCONTRO” CONTA COM PATRICIA POETA E MANOEL SOARES.
FÁTIMA BERNARDES TEM CONTRATO COM A GLOBO ATÉ 2025 E ASSUMIRÁ O “THE VOICE” AO SE AFASTAR DO PROGRAMA (O SALÁRIO, CONFORME JÁ ANUNCIADO, SOFRERÁ UMA QUEDA DRÁSTICA).
FABIANA KARLA ANUNCIA SAÍDA DA GLOBO APÓS 19 ANOS NA EMISSORA
EM ABRIL DESTE ANO, FABIANA KARLA ANUNCIOU O SEU DESLIGAMENTO DA GLOBO APÓS QUASE 20 ANOS NA EMISSORA. “DEPOIS DE 19 ANOS ENCERRO UM CICLO INCRÍVEL NA GLOBO. APRENDI E CRESCI MUITO TRABALHANDO AO LONGO DOS ANOS AQUI. TIVE MUITAS OPORTUNIDADES E TAMBÉM MUITAS CONQUISTAS. SEREI ETERNAMENTE GRATA POR TUDO O QUE EU CONQUISTEI COM OS MEUS TRABALHOS NA GLOBO”, ESCREVEU EM UM POST NO INSTAGRAM.
“MEUS FÃS, MINHA CARREIRA, PERSONAGENS ICÔNICOS… TODOS FORAM FRUTO DE MUITO AMOR! SEMPRE FOI O SONHO DE TODO ARTISTA, ENTRAR NA GLOBO E EU REALIZEI ESSE SONHO. NOS ÚLTIMOS 19 ANOS, ESTE LUGAR TEM SIDO MINHA SEGUNDA CASA. OBRIGADA POR CADA PESSOA QUE ME PERCEBEU E ME AMPAROU NESSA CAMINHADA DENTRO DA EMISSORA… NÃO VOU ESQUECER NUNCA! SÓ GRATIDÃO”, ESCREVEU,
POR FIM, ELA REFORÇOU QUE SEGUIRÁ PRESTANDO TRABALHOS PARA A CASA: “NÃO É UM ADEUS, APENAS UM ATÉ BREVE. AINDA VOU ESTAR TRABALHANDO POR OBRA E COM TODOS OS PROJETOS INCRÍVEIS NA GLOBOPLAY (ALERTA SPOILER: VOCÊS VÃO AMAR ASSISTIR RENSGA!) FOI UMA DECISÃO DIFÍCIL…MAS NOSSO CASAMENTO CONTINUA, SÓ QUE DE OUTRA FORMA, EM CASAS SEPARADAS. TÔ ANSIOSA PARA OS PRÓXIMOS PASSOS E PROJETOS! MEU CORAÇÃO AINDA FAZ ‘PLIM PLIM'”, FINALIZOU.
DIRETOR DA NOVELA PANTANAL ANUNCIA SAÍDA DA GLOBO
ROGÉRIO GOMES, DIRETOR DO REMAKE PANTANAL, EXIBIDO NO HORÁRIO DAS 21H DA GLOBO, TAMBÉM ANUNCIOU SEU DESLIGAMENTO DA EMISSORA EM MARÇO DE 2022. PAPINHA, COMO TAMBÉM É CONHECIDO, TRABALHOU NA EMISSORA POR 42 ANOS.
“SÓ TENHO GRATIDÃO POR TUDO QUE VIVI NA GLOBO. FOI ONDE TIVE OS MEUS MELHORES MESTRES, ONDE FIZ OS MEUS MELHORES AMIGOS E REALIZEI MEUS MELHORES TRABALHOS. MINHA DECISÃO É DE VIDA: CHEGUEI NA GLOBO COM 18 ANOS E SAIO AOS 60. FORAM 42 ANOS DE MUITAS CONQUISTAS. ENTREI CARREGANDO FITA E SAIO COM O NOSSO EMMY! É UM CICLO QUE SE FECHA PARA QUE NOVOS CAMINHOS SE ABRAM.”