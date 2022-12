11:09:25

Guarulhos tem alerta para chuvas intensas a partir desta terça (27)

2minutos

Chuvas intensas devem atingir o estado de São Paulo entre terça-feira (27) e sexta-feira (30) devido à aproximação de uma frente fria do Sul do país, segundo alerta da Defesa Civil local. Tiago Tortellada CNN

As tempestades podem ser acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE).

A região que deve ter maior acumulado de precipitação é a de Campinas e Sorocaba, com 155 mm. Na capital paulista e na Região Metropolitana da capital é esperado um acumulado de 120 mm.

Outros destaques são a Serra da Mantiqueira, com 150 mm; o Vale do Paraíba, com 145 mm; e Araraquara e Bauru, com acumulado de 140 mm.

A Defesa Civil ressaltou que as condições meteorológicas podem influenciar em maior incidência de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes.

Assim, as autoridades recomendam não atravessar e adentrar áreas inundadas ou enfrentar enxurradas. Além disso, pessoas que moram em área de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas.

Se presenciarem algum desses sinais, é preciso sair imediatamente do local. O número para acionamento da Defesa Civil é 199.

Veja os acumulados previstos para regiões do estado: