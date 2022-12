16:24:42

GCM prende três homens por roubo de celular institucional de agentes de trânsito

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu três homens pelo roubo de um celular institucional de agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana na tarde desta segunda-feira (26) na rua Brás Cubas, Centro. Os servidores acionaram a viatura após serem agredidos e ameaçados para que entregassem o material.

Rapidamente os guardas realizaram uma varredura na área e encontraram indivíduos com as mesmas características descritas pelas vítimas. Na abordagem foi encontrado o aparelho celular, um Motorola Edge, em posse de um deles.

Diante das evidências e do reconhecimento dos autores pelas vítimas, os envolvidos foram levados ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou um boletim de ocorrência por roubo baseado no artigo 157 do Código Penal. Os acusados ficaram detidos e à disposição da Justiça.