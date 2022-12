CBF divulga calendário das competições masculinas de base de 2023

16:33:21

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira (26), o calendário das competições do futebol masculino de base 2023. Com o objetivo de fomentar as categorias jovens dos clubes brasileiros, a novidade fica por conta da criação do Campeonato Brasileiro Sub-15.

Com cinco competições ao todo, o calendário se estende de março a outubro, com pausas em suas respectivas categorias para os torneios de seleções de base da CONMEBOL e da FIFA.

No primeiro semestre de 2023, a bola rola para o Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-15e a Copa do Brasil Sub-17. Já no segundo semestre, movimentarão o futebol de base o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20.

Para a próxima temporada, a CBF promoveu uma reestruturação organizacional nas competições com o objetivo de fortalecer e valorizar o desenvolvimento das categorias de base. Desta forma, considerando o desinteresse manifestado pelos times elegíveis à disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol de Aspirantes 2023, a competição foi descontinuada.

As Supercopas do Brasil Sub-20 e Sub-17 também não seguirão para a próxima temporada. Desta forma, com o objetivo de promover a criação de um ecossistema que propicie e potencialize a detecção de novos talentos, a entidade optou pela criação do Campeonato Brasileiro Sub-15.

Confira as datas das competições de 2023 para o futebol masculino de base:

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 1 de março a 12 de agosto

Campeonato Brasileiro Sub-17 – 4 de julho a 24 de outubro

Campeonato Brasileiro Sub-15 – 4 de março a 27 de julho

Copa do Brasil Sub-20 – 16 de agosto a 15 de outubro



Copa do Brasil Sub-17 -8 de março a 19 de junho

Competições da CONMEBOL:

– Sul-Americano Sub-20: 17 de janeiro a 12 de fevereiro

– Sul-Americano Sub-17: 30 de março a 24 de abril

– Sul-Americano Sub-15: 10 de novembro a 3 de dezembro

– Libertadores Sub-20: 1 de julho a 16 de julho

Competições da FIFA:



– Copa do Mundo Sub-20: 20 de maio a 11 de junho

– Copa do Mundo Sub-17: 10 de novembro a 2 de dezembro