Fabio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro

Decisão está publicada no Diario Oficial da União desta quarta-feira; pasta fica vaga, sem nenhum substituto nomeado até o momento

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, foi exonerado de sua função nesta quarta-feira, 21, pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão está publicada no Diario Oficial da União (DOU). Segundo a documentação federal, a demissão foi um pedido do próprio Faria. “Exonerar, a pedido, Fábio Salustino Mesquita de Faria do cargo de ministro de Estado das Comunicações”, aponta o texto assinado pelo presidente. Não foi apontada nenhuma razão para o pedido de demissão.

O comando da pasta, recriada na atual gestão, fica vaga, já nenhum substituto foi nomeado até o momento. Fábio Faria, que é ligado à família Abravanel, dona do canal de televisão SBT, executava a função desde junho de 2020. Ele foi responsável pelo leilão das faixas de internet para o 5G no Brasil.

Em 2022, desistiu da candidatura ao Senado Federal, mas trocou de partido, deixando o PSD e entrando no PP, mais alinhado ao presidente Bolsonaro. Com sua saída do cargo, ele volta a ser deputado federal até o final de seu mandato, neste ano. Faria também foi um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente.