Acarajé: uma herança da cultura africana no Brasil. Feito com feijão fradinho, pimenta, alho, sal, gengibre e recheado de camarão. O segredo está na fritura que deve ser com azeite de dendê, outra herança dos irmãos africanos.

Tapioca: Os índios brasileiros a criaram a partir da fécula da mandioca. Criou-se uma massa que posteriormente foi aperfeiçoada pelos portugueses até se chegar à forma e gosto da tapioca que conhecemos.

Baião de Dois: O nome do prato é inspirado na música Baião de Dois de Humberto Teixeira e o mestre Luiz Gonzaga, mas sua criação se deve à seca que afugentava os cearenses. Com os ingredientes que haviam, feijão, arroz, carne seca e queijo coalho, formou-se um dos pratos mais famosos da Região Nordeste.

Sarapatel: Nascido no Alto Alentejo, em Portugal, o prato feito de vísceras de porco, bode ou carneiro e cozidas no sangue do próprio animal, recebeu no Nordeste, um tempero ainda mais saboroso.

Vatapá: Camarão, pão, fubá, farinha de rosca, castanha de caju, pimenta, leite de coco, amendoim e azeite de dendê formam um creme para ser servido com arroz ou usado para incrementar o Acarajé.

Caruru: É um cozido de quiabo (origem africana) com camarão, castanha, leite de coco, amendoim, azeite de dendê, cebola, tomate, pimentão e farinha de mandioca.

Maria Isabel: É um arroz típico do Piauí que leva carne seca, cebola, pimentão, cheiro verde, alho e pimenta-do-reino.

Moqueca de Peixe com Pirão: Em panela de barro, cozinha-se o peixe com outros frutos do mar, leite de coco, azeite de dendê e diversos temperos, como coentro e pimenta. Já o pirão utiliza o caldo proveniente do cozido, misturado com farinha de mandioca.

Arrumadinho: Feijão de corda (típico do Nordeste), farofa, manteiga de garrafa, vinagrete, carne de sol (ou charque desfiada) e pirão de leite.