PEC da Transição: aliados de Lula dizem que há acordo para texto elevar teto de gastos só por 1 ano

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que está sendo discutida no Congresso Nacional, tem como objetivo elevar o teto de gastos dos estados e municípios por um período de transição de um ano. A medida é considerada necessária devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelos entes federativos em decorrência da pandemia do coronavírus. No entanto, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido o aumento do teto por um período mais longo, argumentando que isso seria fundamental para garantir a recuperação dos estados e municípios. No entanto, essa proposta não tem encontrado respaldo na base aliada do governo federal.

Segundo informações veiculadas pelo jornal Folha de S.Paulo, houve um acordo entre os líderes dos partidos para que o texto seja aprovado somente por um ano. A previsão é que a PEC seja votada na próxima semana na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal.

A Proposta de Emenda à Constituição da Transição Econômica (PEC) foi tema de intensas negociações entre o governo e os partidos da base aliada no Congresso Nacional. Os líderes do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) chegaram a um acordo para que o texto elevasse o teto de gastos públicos somente por um ano.