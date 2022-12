Governo de SP sanciona gratuidade nos transportes para idosos de 60 a 65 anos de idade SP sanciona gratuidade nos transportes para idosos de 60 a 65 anos de idade Tempo de leitura Saiba mais sobre o tempo de leitura (Abrir num novo separador) 2minutos SÃO PAULO – Os usuários do transporte público coletivo de passageiros entre 60 anos e 65 anos de idade terão, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, acesso livre nos trens e ônibus metropolitanos no Estado de São Paulo. Esta Lei, aprovada pela Assembleia Legislativa (Alesp) e sancionada neste mês pelo governo estadual, recebeu apoio do deputado Edmir Chedid (União). Governo de SP sanciona gratuidade nos transportes para idosos de 60 a 65 anos de idade 2.”A partir do próximo mês, os usuários desta faixa etária poderão usufruir deste benefício por meio de um bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível, que poderá ser utilizado no metrô, nos trens e nos ônibus intermunicipais do sistema atualmente administrado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), do governo estadual”, afirmou. A sanção da Lei 17.611/2022 ocorreu após os parlamentares realizarem uma alteração no projeto original do governo estadual. “A proposta inicial previa o direito apenas às pessoas com idade entre 60 anos a 65 anos em condição de extrema pobreza cadastradas no CadÚnico – registro do governo federal para a concessão de benefícios”, explicou Edmir Chedid Governo de SP sanciona gratuidade nos transportes para idosos de 60 a 65 anos de idade 1.Segundo o parlamentar, aos usuários que estão acima dessa faixa etária, a gratuidade já é garantida pelo Estatuto do Idoso. “Durante as discussões da matéria, as comissões apresentaram uma proposta substitutiva, que estendia a garantia a todos os usuários, independentemente da situação econômica. O Projeto de Lei 608/2022 foi aprovado em novembro.” Atualmente, apenas as pessoas com idade a partir de 65 anos já têm a garantia no Estado de São Paulo. Com esta Lei, o governo fica autorizado a estender o benefício aos demais usuários a partir do momento em que completarem 60 anos de idade. As regras valem para o transporte público metropolitano sobre trilhos ou pneus (CPTM, metrô e ônibus intermunicipais). Ainda mais;

Assim como;

Do mesmo modo;

Bem como;

Contudo;

Juntamente com;

Apesar disso;

Em outras palavras;

Nesse sentido;

Por exemplo;

Seja como for;

Todavia;

Ainda assim;

Porém;

Além disso;

Em outras palavras;

Ou seja.

Agora;

Apenas;

Constantemente;

Depois que;

Desde que;

Enquanto;

Em seguida;

Logo depois;

Imediatamente;

Frequentemente;

Ao mesmo tempo;

Posteriormente;

Então;

Eventualmente;

Finalmente;

Anteriormente;

Conclusão: Enfim; Em síntese; Em suma; Definitivamente; Afinal; Dessa forma; Assim; Logo; Por fim; Acima de tudo; Como resultado; Por último; Portanto; Em conclusão.