09-21

Em ocorrência de Incêndio em Residência pelo bairro Continental I, O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar encontraram 143kg De Substância Entorpecente (Maconha), um caderno de contabilidade e aproximadamente 12 mil reais em dinheiro no interior da residência .

Um indivíduo foi socorrido e permanece a disposição da justiça.

Um incêndio atingiu uma casa utilizada para tráfico de drogas, na rua Osvaldo Getúlio Paulucci, bairro Jardim do Papai, em Guarulhos. O incidente se passou na manhã desta terça-feira (6).

Um homem ferido pelas chamas e, logo depois, preso. De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio em uma casa, eles também encaminharam o homem com 17% do corpo queimado para o hospital.

Na casa haviam 300 quilos de drog@s, além de cadernos de anotações do tráfico, diversos insumos e instrumentos para o porcionamento e embalagem das drog@s e R$ 12 mil em dinheiro.

O suspeito que sofreu os ferimentos pelo corpo seria o responsável pela casa e pela drog@. No hospital, ele recebeu voz de prisão e está internado sob escolta policial. Outro suspeito que estava na casa conseguiu fugir.

A casa foi preservada para a perícia. O caso será investigado pelo 1° DP (Guarulhos).