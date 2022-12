Capitão Guimarães é preso por suspeita de homicídio de pastor em São Gonçalo

Capitão Guimarães é um dos principais contraventores do Rio e suspeito de ser o mandante do assassinato do pastor Fábio Aguiar Sardinha, 41 anos, morto em frente ao pai em um posto de gasolina em julho de 2020, no Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A suspeita é que Fábio tenha desviado dinheiro da quadrilha do Capitão Guimarães.