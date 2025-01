0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 09:41:31

Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram em um aeroporto de Washington, nos Estados Unidos. O incidente mobilizou equipes de emergência e causou transtornos no tráfego aéreo. Saiba mais!

2 Aeronaves Colidem em Aeroporto de Washington: Avião e Helicóptero Militar

Na noite desta quarta-feira (29), um grave acidente aéreo ocorreu no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C., envolvendo um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar dos Estados Unidos. De acordo com informações da companhia aérea, o avião transportava 60 passageiros e 4 membros da tripulação. Já o helicóptero, pertencente ao 12º Batalhão de Aviação de Fort Belvoir, contava com três militares a bordo e realizava um voo de treinamento. A CBS News informou que 18 corpos foram resgatados até o momento, mas as autoridades ainda não confirmaram oficialmente nenhuma morte.

O avião, que partira de Wichita, no Kansas, com destino à capital norte-americana, estava a poucos metros da pista, em fase final de pouso, quando a colisão aconteceu. Segundo a Associated Press, a aeronave caiu no Rio Potomac, que fica nas proximidades do aeroporto. O helicóptero militar também foi atingido durante o incidente.

Equipes de resgate foram rapidamente mobilizadas para o local, contando com o apoio de embarcações e helicópteros para as operações de busca e salvamento. Como medida de precaução, todas as operações de pouso e decolagem no Aeroporto Ronald Reagan foram suspensas temporariamente. A Administração Federal de Aviação dos EUA determinou que o aeroporto permaneça fechado até sexta-feira (31).

Em um comunicado, a Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está acompanhando de perto a situação e que novos detalhes serão divulgados conforme forem apurados. Robert Isom, CEO da American Airlines, afirmou que a empresa está cooperando plenamente com as investigações.

Este é o acidente mais grave envolvendo uma companhia aérea comercial nos Estados Unidos desde 2009, quando um avião Bombardier DHC-8 caiu em Buffalo, Nova York, resultando na morte de 50 pessoas, incluindo todos a bordo e uma vítima no solo. Na ocasião, a investigação apontou que o piloto cometeu um erro durante a aproximação para o pouso.