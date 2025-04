“100 Dias de Lucas Sanches: Trabalho, Transparência e a Bênção de Deus por Guarulhos”

5 ( 9099 )

Por Robson Silva Moreira 10:08:55

“Em coletiva, prefeito detalha avanços no transporte, meio ambiente e assistência social, mas admite desafios: ‘Nada de panos quentes, só trabalho sério’ – Gazeta News Guarulhos registrou os destaques.”

Prefeito Lucas Sanches apresenta balanço dos 100 dias com foco em resultados e desafios

Em uma coletiva de imprensa lotada, com dezenas de veículos e jornalistas, o prefeito Lucas Sanches (PL) fez um balanço transparente dos seus primeiros 100 dias de governo, destacando conquistas, mas sem esconder as dificuldades herdadas. Acompanhado pelo vice Thiago Surfista e pelo chefe de governo Santiago (PL), Sanches reforçou seu compromisso com Guarulhos, mesmo diante de um cenário de “rombo e dívidas”, como ele mesmo definiu.

Transporte Público: Avanços e Reorganização

Um dos temas mais aguardados foi o transporte coletivo. O prefeito anunciou:

Novos microônibus já em operação;

Decreto para obrigar ar-condicionado em todos os ônibus da cidade;

Catraca gratuita aos domingos, promessa de campanha que está sendo implementada.

Porém, Sanches foi sincero: “Não adianta dar transporte gratuito se os itinerários estão bagunçados. Já melhoramos, mas precisamos ajustar mais antes de liberar totalmente.” O prefeito garantiu que está trabalhando para que os moradores “viajem com dignidade”.

Meio Ambiente e Assistência Social

Além do transporte, outras áreas receberam atenção:

Ações ambientais em andamento (300 plantios de mudas de árvores Nativas da Mata Atlântica local

1.713 podas de árvores

36 áreas verdes adotadas em 2025);

Entrega de sextas básicas e uniformes escolares para alunos da rede municipal.

O Desafio Fiscal

Sanches não fugiu do tema economia: “Pegamos uma prefeitura endividada, e nossa prioridade é enxugar a máquina para honrar compromissos.” O governo não priorizou nenhum setor específico, mas prometeu equilíbrio para garantir melhorias em todas as áreas.

Gazeta News Guarulhos Registrou

Apesar do limite de apenas uma pergunta no evento, o Gazeta News Guarulhos acompanhou todos os detalhes da coletiva. O prefeito deixou claro que seu governo é de trabalho duro e sem promessas vazias – um recado direto à população.

Próximos Passos:

Com os 100 dias marcados por medidas concretas, a expectativa agora é pela continuidade das ações, especialmente no transporte e na reorganização administrativa. Sanches finalizou com um tom de otimismo: “Temos muito por fazer, mas Guarulhos vai avançar.”

“100 Dias de Lucas Sanches: Trabalho, Transparência e a Bênção de Deus por Guarulhos”

“‘Que Deus abençoe Guarulhos’ — mensagem do prefeito ao encerrar sua fala.”

Confira o balanço completo dos primeiros 100 dias da atual gestão da Prefeitura de Guarulhos:

SAÚDE

Programa Fila Zero

48.548 consultas (129% a mais, na média mensal, do que em dezembro de 2024)

77.428 exames especializados (51% a mais, na média mensal, do que em dezembro de 2024)

3.088 cirurgias (27% a mais, na média mensal, do que em dezembro de 2024)

38% mais medicamentos entregues, na média mensal, do que em dezembro de 2024

714.906 fraldas adultas entregues

SEGURANÇA PÚBLICA

Operação Ordem e Paz

182 operações

Mais de 9.000 ações de segurança

27 novas viaturas

110 quilos de drogas apreendidos

EDUCAÇÃO

Início do projeto do Centro de Referência do Autismo

115 mil crianças beneficiadas com cesta de alimentos do programa Merenda Feliz

2.500 crianças atendidas no programa De Férias nos CEUs

SOLIDARIEDADE

Força-Tarefa Vila Any

2.050 marmitas

Mais de 10.000 garrafas de água

700 cafés da manhã

620 kits lanche

320 cestas básicas

202 colchões

HABITAÇÃO

280 unidades habitacionais entregues

2.100 famílias beneficiadas com a isenção de IPTU, ITBI e outras taxas durante cinco anos

320 títulos de propriedade regularizados

ZELADORIA

8.033 atividades de zeladoria

Início do programa Cidade Iluminada, com lâmpadas LED por toda a cidade (187 pontos de iluminação na Cidade Satélite)

TRABALHO

Saldo de 5.081 empregos em fevereiro, melhor desempenho para o mês em toda a série histórica

570 empregos em Mutirão no CEU Pimentas

OBRAS

Início do programa Mão na Massa, força-tarefa da Prefeitura para melhoria de vias sem pavimentação e calçamento com o auxílio dos próprios moradores, nos bairros Jardim Santa Edwirges e Ponte Alta

Mais de R$ 500 milhões investidos em saneamento básico em 2025

TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

15 novos ônibus com wi-fi, entrada USB e câmera de monitoramento

Primeiro ônibus movido a GNV do Brasil

Programa Busão na Rua: 100% dos ônibus em circulação

Smart Mobi: Implementação do sistema de monitoramento de ônibus

Aumento da frota de ônibus aos domingos

Implantação de melhorias no trânsito na Juscelino Kubitschek

Apoio aos motociclistas e criação do Espaço Motoboy

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Inauguração do CREAS IV Cidade Satélite

Mutirão de Benefícios em fevereiro e março

1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guarulhos

Mais de 5 toneladas de alimentos doados na Corrida e Caminhada do Batom

PARA A MULHER

Revitalização da casa Clara Maria Haroldo Veloso e Vila Galvão

Retomada Programa Ser Gestante

Implantação do Mãos Protetoras

PARA O IDOSO

Movimento 60+

Megaevento Mulher na Melhor Idade no Bosque Maia

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Sessão inclusiva de cinema

Rolezinho de bengala

ESPORTE E LAZER

Programa Gramadão no Campo do Jurema e Campo da Ponte Grande

Reforma do Palácio de Lutas do CSE João do Pulo

MEIO AMBIENTE

300 plantios de mudas de árvores Nativas da Mata Atlântica local

1.713 podas de árvores

36 áreas verdes adotadas em 2025

CULTURA

Início das reformas em três bibliotecas: Monteiro Lobato, Guaracy e Presidente Dutra

6 Pontos de Cultura fomentados, sendo 4 na periferia

Mais de R$ 1,4 milhão investidos em 20 projetos culturais periféricos