Por Robson Silva Moreira 16:55:51

“Vitória na prorrogação no Lincoln Financial Field classifica o Verdão para próxima fase do torneio”

“Palmeiras vence Botafogo por 1 a 0 na prorrogação e avança às quartas da Copa do Mundo de Clubes. Veja os melhores momentos do jogo nos EUA.”

Palmeiras 1 x 0 Botafogo: Alviverde avança às quartas da Copa do Mundo de Clubes com gol de Paulinho

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA após vencer o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélpia (EUA), neste sábado (28). O gol da vitória foi marcado por Paulinho, em um momento decisive que definiu o confronto entre as duas equipes brasileiras

.

Contexto do Jogo

Tempo normal: Empate sem gols, com defesas sólidas e chances limitadas para ambos os lados 1 .

Prorrogação: Paulinho aproveitou uma jogada coletiva para definir a partida, garantindo a classificação do Verdão 1 .

Análise do Confronto

O jogo reforçou a rivalidade histórica entre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentaram em decisões recentes, como o título do Brasileirão em 2023 e 2024

. Apesar do resultado, as equipes demonstraram qualidade técnica e organização, com destaque para a disciplina tática do Palmeiras, líder do Grupo A, e a resiliência do Botafogo, que chegou à fase como vice-líder do Grupo B

.

Próxima Fase

O Palmeiras agora aguarda o vencedor do confronto entre Benfica e outro adversário para definir seu caminho nas quartas de final. A expectativa é que o time continue mostrando controle e eficiência em busca do título

.

